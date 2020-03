Un effort fédéral de huit milliards pour amortir l'impact économique de la crise

La crise du coronavirus aura un impact énorme sur l'économie, plus personne n'en doute. "Beaucoup d'observateurs la décrivent comme inédite, au sens de plus grave que celle de 2008", a d'ailleurs souligné la Première ministre Sophie Wilmès (MR).

Chômage temporaire

Parmi les mesures annoncées, plusieurs ont trait au chômage temporaire, qui concerne actuellement plus de 670.000 personnes. À terme, entre 800.000 et un million de travailleurs pourraient y avoir recours, a estimé la ministre de l'Emploi, Nathalie Muylle (CD&V).

Concrètement, l'exécutif a décidé de simplifier l'accès à ce régime, dont il existait jusqu'à présent deux variantes. Désormais, toutes les demandes liées à la pandémie de Covid-19 relèveront du chômage pour force majeure , ce qui automatisera leur traitement et le rendra plus rapide. "Nous avons décidé d'instaurer une procédure unique et simple: la procédure corona ", a expliqué la ministre Muylle.

Versement des allocations

Pour autant, la FGTB et la CGSLB assurent qu'elles pourront tenir leur rôle. "Tous nos collaborateurs sont sur le pont. Le maximum est mis en oeuvre pour assurer les paiements et la gestion des dossiers en temps et en heure", explique Nicolas-Deprets, le porte-parole du syndicat socialiste. A la CGSLB, son homologue Didier Seghin, ne dit pas autre chose: "Tous ceux qui le doivent restent sur la brèche et travaillent d'arrache-pied pour y parvenir. On devrait tenir le coup."