Un épais brouillard plane sur la fin de l'année dans les écoles

Une réunion du Conseil national de sécurité (CNS), programmée vendredi, devrait permettre d'y voir un peu plus clair. Lors de celle-ci, les représentants du Fédéral et des entités fédérées pourraient décider des modalités d'un déconfinement graduel . Dans ce cas, il n'est pas exclu que les cours puissent reprendre dans les écoles, même si cette éventualité est loin de faire l'unanimité . La semaine dernière, les enseignants, mais aussi les parents d'élèves, n'ont pas caché leurs craintes en matière de sécurité sanitaire .

Retour progressif

Au vu des contraintes qu'impliquera quoiqu'il arrive une reprise, certains se demandent si un retour en classe cette année aurait véritablement un intérêt. Pour la ministre Désir, cela ne fait pas de doute: "La santé est prioritaire, mais si c'est possible, cela a du sens même pour deux ou trois semaines. Sinon, entre le 12 mars et la rentrée de septembre, cela ferait six mois sans contact entre les élèves et l'école. C'est très long."