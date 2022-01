Un nouveau Codeco pour protéger, mais sans crisper...

Les cas augmentent en soins intensifs

On constate une augmentation de 15% des hospitalisations sur une semaine, avec une moyenne de 156 admissions par jour pour un Covid-19 . Il reste 1.866 personnes hospitalisées en raison de cette maladie, dont 520 patients traités en soins intensifs lundi. Il y en avait 508 la veille; cet indicateur-là est donc aussi en hausse. Les soignants n'auront guère eu de répit entre Delta et Omicron...

Le mot d'ordre est la prudence

Les participants du Codeco vont analyser cela en regard des chiffres de la dose booster et s'interroger sur une administration plus rapide à un maximum de personnes de ce rappel de vaccin. Actuellement, 47% des adultes l'ont reçu, et 38% de la population totale. Une partie de la population a déjà souffert du covid, et même à plusieurs reprises pour certains. L'immunité actuelle est donc plus élevée que ce qu'elle était lors des vagues précédentes.