Un plan PS qui "tire les leçons de la crise"

Paul Magnette présente 125 mesures et orientations à prendre aux niveaux européen, fédéral et des entités fédérées.

"Il est normal que nous venions avec nos propositions. Après cette crise, on ne pourra pas revenir avec du business as usual."

Pour le carolo, en tant que parti de l'opposition soutenant un gouvernement minoritaire, "il est normal que nous venions avec nos propositions". D'autant, qu'après la crise, "on ne pourra pas revenir avec du business as usual", dit Magnette. Pour le PS, cette crise met en évidence le caractère essentiel de certains métiers malmenés ainsi qu'une sous-estimation du potentiel de relocalisation de certaines activités .

Les socialistes exposent quelque 125 mesures à promouvoir aux niveaux européen, fédéral et des régions et communautés et déclinées selon quatre temps: celui de l’urgence, de la reprise, de la relance et enfin du redéploiement.