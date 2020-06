Un plan d'urgence de 6,5 millions pour le secteur touristique wallon

"Des travaux et des réflexions sont actuellement menés afin d’élaborer un plan de relance qui renforcera la Wallonie en tant que destination touristique de premier choix et de qualité. Il permettra aussi au tourisme wallon d’être encore plus attractif et durable."

Vaste campagne de promotion

Enfin, la Région wallonne prendra à sa charge 100% des coûts des actions et des campagnes de promotion touristiques des Maisons du Tourisme . À cela s'ajoute la mise à disposition, pour l’ensemble des opérateurs touristiques, d’une campagne de promotion du tourisme wallon ainsi que sa diffusion massive sur plusieurs médias. Sous le slogan "Changer d'air" , cette campagne, financée à hauteur de 700.000 euros et qui débutera le 10 juin, sera personnalisable. Grâce à une plateforme numérique accessible à tous les acteurs du tourisme , ceux-ci pourront s'approprier les affiches en ajoutant leurs coordonnées.

Tourisme plus durable

Comme le précise la ministre wallonne du Tourisme Valérie De Bue (MR), ce programme d'urgence est une première étape pour permettre au secteur d’amorcer la saison touristique 2020. "Des travaux et des réflexions sont actuellement menés afin d’élaborer un plan de relance qui renforcera la Wallonie en tant que destination touristique de premier choix et de qualité. Il permettra aussi au tourisme wallon d’être encore plus attractif et durable", affirme la libérale.

Des mesures de relance plus structurelles seront donc comprises dans le plan post-Covid "Get Up Wallonia!". L'exécutif d'Elio Di Rupo (PS) compte aussi sur les fonds européens qui seront attribués à la Belgique pour répondre aux différents enjeux du secteur, comme la transformation vers un tourisme plus durable mais reposant davantage sur le numérique. "Même si c'est délicat à dire pour le moment, la crise doit aussi représenter une opportunité pour le secteur touristique. Avant le Covid, nous avions initié une plateforme visant à centraliser les réservations en ligne. Les fonds européens nous permettront de la généraliser en accompagnant les plus petites structures", illustre le porte-parole de la ministre De Bue.