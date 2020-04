Un prêt de l'Etat français pour Fnac Darty, une première pour une grande entreprise

Peu après le confinement de la population en France et la fermeture obligatoire des commerces non essentiels, le gouvernement d'Edouard Philippe s'était engagé à garantir jusqu'à 300 milliards d'euros de prêts aux entreprises. Pour les grandes entreprises réalisant plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ces prêts sont couverts à hauteur de 70% ou 80%.

Ventes en net recul

Fnac Darty a aussi annoncé plus tôt que prévu le montant de ses ventes au premier trimestre. Sans surprise, elles sont en net recul, conséquence de la fermeture obligatoire de ses magasins physiques, en France et en Belgique notamment. Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a ainsi chuté de 7,9% en France et à l'étranger, à 1,49 milliard d'euros. La situation a été moins catastrophique en Belgique et au Luxembourg, avec une baisse de 2,6%, à 144 millions d'euros.