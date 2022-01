Un projet de baromètre pour les activités en les activités avec public

Ce baromètre fixe certains seuils épidémiologiques (hospitalisations, occupation des soins intensifs...) en fonction desquels différentes mesures seraient activées ou désactivées. Ses détails n'ont pas été communiqués. Il s'agit d'une première version, avance-t-on au cabinet Vandenbroucke, et elle reste "évidemment" ouverte à la discussion avec les secteurs concernés, à savoir la culture, l'événementiel et le sport.

"On est déçu de la proposition même si pour la première fois, on nous présente un élément positif avec un baromètre qui tient compte des différentes activités de l'événementiel", résumait Pascale Havelange, de la Fédération des employeurs des arts de la scène (Feas). "Le secteur culturel ressort dubitatif, il est trop restrictif par rapport au risque que l'on représente sur les transmissions du virus, mais c'est un plan évolutif, il y aura encore des discussions", estime Virginie Devaster, directrice de la CTEJ (Chambre des Théâtres pour l'enfance et la Jeunesse) et coordinatrice du groupe Covid Upact.