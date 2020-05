Un quart des Belges choisiront la Wallonie pour leurs vacances cet été

A quelques semaines du début des vacances, le sujet fait débat dans les chaumières. Faudra-t-il se tourner vers une destination plus proche en juillet ou en août, quitte même à rester au pays ? Dans la perspective de la préparation d’une série de mesures de soutien au secteur touristique wallon, la ministre Valérie De Bue (MR) a sondé les intentions de 3.011 personnes afin de savoir si le Covid-19 allait modifier les plans de nombreux vacanciers cet été. Et pourquoi pas faire de la Wallonie the place to be !