Un reconfinement strict, mais court, se profile

Un renforcement des mesures, strict, mais de quelques semaines seulement. C'est l'option qui a la cote du côté des experts pour freiner l'épidémie repartie à la hausse.

Les lits de soins intensifs se remplissent à nouveau depuis plusieurs jours. Les hospitalisations sont en forte hausse. L'inquiétude est là. Pour l'heure, pas encore de renforcement annoncé, hormis des mesurettes (plan Plein Air reporté, règles plus strictes dans l'enseignement... ).

"Le risque de contamination est le plus élevé depuis quatre mois", selon Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte anti-Covid." Yves Van Laethem Porte-parole interfédéral de la lutte anti-Covid.

La situation épidémiologique a atteint un seuil critique, celui où les hôpitaux vont devoir aménager leurs activités pour privilégier les patients contaminés par le coronavirus.

Entre le 16 et le 22 mars, il y a eu 203 admissions quotidiennes à l'hôpital en moyenne, une hausse de 22% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 2.359 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 588 patients en soins intensifs. "Le risque de contamination est le plus élevé depuis quatre mois", selon Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte anti-Covid.

Les décès sont légèrement repartis à la hausse, alors que les personnes résidant en maison de repos, soit le public le plus fragile, sont pour l'immense majorité vaccinées et n'occupent plus les hôpitaux. Interpellant.

Point de bascule

Le cap des 200 admissions, la hausse d'occupation en soins intensifs, ce sont des points de bascule pour le secteur, et ils devraient l'être pour le monde politique. Mais que faire? Une trame se dessine, des rumeurs sur un nouveau Comité de concertation circulent.

280.000 doses de vaccin JOhnson & Johnson La Belgique a commandé 5,16 millions de doses du vaccin à injection unique de J&J, dont 280.500 devraient arriver en avril.

Le scénario anticipé prévoit un confinement strict mais court. Il profiterait des deux semaines de vacances de Pâques, lors desquelles les écoles sont de toute façon fermées et de nombreux travailleurs en congé. Avec l'option d'ajouter une semaine supplémentaire à la maison pour enfants et enseignants. Avant ou après?

Il sera difficile d'annoncer aux parents que leurs rejetons resteront à la maison la semaine prochaine déjà, alors que les signaux alarmistes ne datent pas d'aujourd'hui. Par contre, prolonger la présence à la maison des enfants après la fin des vacances permettra aux familles de s'organiser.

En parallèle de ces quelques semaines de contacts réduits entre les enfants et les parents travailleurs, la vaccination devrait s'accélérer. Le vaccin de Johnson et Johnson sera bientôt disponible, et il s'administre en une seule dose. La Belgique en a commandé quelque 5 millions de doses, dont 280.500 devraient arriver à partir de la mi-avril.

Refermer commerces et coiffeurs?

L'autre mesure forte envisagée serait une refermeture des commerces non essentiels et des métiers de contacts. Difficile à assumer, économiquement et psychologiquement. Les ministres concernés s'y opposent fermement. Mais les ministres de l'Enseignement sont tout aussi réfractaires à un renforcement touchant leur secteur.

Le bon fonctionnement des hôpitaux reste prioritaire, et demande que l'on s'attaque aux clusters (...).

Qu'est-ce qu'on attend? L'avis de Pedro Facon, commissaire Corona, sur les mesures portant sur l'enseignement et décidées ce weekend. Celles-ci permettront-elles d'endiguer l'augmentation des contaminations? Beaucoup en doutent. Dans la foulée, un nouveau Comité de concertation devrait être organisé. La note du commissaire Corona est attendue dans les prochaines heures.