Un responsable de l'EMA confirme un lien entre AstraZeneca et les thromboses

Un avis attendu cette semaine

Mi-mars, l'Agence européenne des médicaments avait rendu un avis dans le même sens, jugeant le vaccin d'AstraZeneca "sûr et efficace " et soutenant qu' "aucun lien causal avec le vaccin n'est prouvé" , même s'il est "possible". Pourtant, le Comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) de l'EMA doit se réunir à nouveau sur ce dossier à partir de ce mardi juqu'au 9 avril . Il pourrait même rendre un avis dès demain/mercredi.

Face à ces potentiels effets secondaires, plusieurs pays ont décidé de ne plus administrer ce vaccin en dessous d'un certain âge, comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Slovénie et le Canada. De son côté, AstraZeneca a assuré en mars qu'il n'y avait "aucune preuve de risque aggravé", et confirmé samedi que "la sécurité des patients" constituait sa "principale priorité".