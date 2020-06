Un revêtement anti-Covid-19, la solution de la PME wallonne Lithcote

Le nouveau produit est composé d'une substance bactéricide et fongicide (l'ammonium quartenaire) liée chimiquement à une céramique, ce qui empêche sa dispersion . "Le revêtement fonctionne contre toutes les bactéries et 80% des virus, tous ceux qui ont une membrane lipidique, y compris donc le coronavirus", explique Christophe Leclercq, le patron de la PME. "D'après nos tests, le produit tue 99% du virus endéans la minute".

Traité avec des ultraviolets

Les débouchés potentiels sont nombreux, d’autant que le revêtement, appelé "Lithocide Nanocoat" est disponible en plusieurs versions. "Il s’agit d’un produit transparent, flexible et nanométrique, qui peut être utilisé avant tout dans le secteur pharmaceutique et médical, mais aussi dans d’autres branches", poursuit le CEO.

"La dernière version du revêtement ne nécessite pas de passage dans un four pour le faire sécher, mais est traitée avec des ultraviolets. Il devient donc applicable sur n’importe quel support, notamment sur les blouses du personnel hospitalier ou sur les murs ou les équipements dans des salles blanches. À partir de là, il pourrait aussi être utilisé sur les sièges d’avion ou sur toutes les poignées et les mains courantes dans les transports en commun. Comme son emploi est également possible sur du verre et que le produit est transparent et très mince, on pourrait aussi envisager une application sur les écrans de smartphones, qui sont des nids à microbes".