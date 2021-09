Un symbole politique plus qu'une arme sanitaire

Certes, ce n'est pas encore officiellement acté et la capitale pourrait y échapper si le ciel sanitaire se découvre dans le mois, ce dont on peut douter. En tout cas, la réplique est prête: dès le 1 er octobre, Bruxelles sera à même de dégainer son "covid safe ticket" élargi , sur le modèle du pass sanitaire français.

Une solution dont les limites sont aussi évidentes que nombreuses. Un usage réservé à la seule capitale, risquant de générer dans le chef de ses détenteurs un faux sentiment de sécurité , creusant davantage les clivages existants et, surtout, symbole de l'échec partiel des autorités à informer et convaincre la population de grimper à bord de la vaccination. Une solution qui n'en sera même pas une si Bruxelles s'avère incapable de contrôler la bonne application de la mesure.

Un travail de fourmi

Consciente, donc, du risque de voir son image se dégrader une fois de plus. Du fait qu'elle ne peut plus se permettre de mettre son économie sous cloche en cas de recrudescence du virus, surtout si elle se retrouve seule dans ce cas. Du fait que la rentrée constitue une période périlleuse. Du fait, enfin, qu'elle est scrutée et qu' il n'est pas forcément nécessaire qu'elle trébuche pour se faire vilipender.

Alors c'est indéniable: instaurer un sésame sanitaire, voilà qui fait nettement plus de bruit que les mille petits pas de fourmi du travail de sensibilisation et d'information sur le terrain.

Parce qu'on pourra toujours lui reprocher d'être partie trop tard, avec insuffisamment de moyens, mais la campagne de vaccination bruxelloise se démultiplie, sillonne la ville, part à la recherche des récalcitrants, explique et rassure, démonte peurs et fake news à la pelle. Une course ardue et de longue haleine. Moins tapageuse, mais plus efficace.