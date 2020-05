Un tsunami psychologique craint suite au Covid-19

La crise sanitaire du Covid-19 a révélé des manquements dans la gestion des soins de santé mentale. Comment faire mieux? Avec plus de moyens et de la préparation.

Un euro = quatre euros

Vincent Lorant, responsable de l'Institut de recherche santé et société à l'UCLouvain, présentera mardi prochain, lors de la Commission Santé de la Chambre, les derniers résultats de l'étude "Covid & moi". Mais déjà, il constate que si la santé est désormais considérée par les experts dans le cadre de la crise sanitaire, "il manque cruellement une politique globale de santé physique et mentale." La façon dont certains pays ont géré l'aspect psychique de la crise Covid-19 devrait inspirer la Belgique, estime-t-il. "Les consultations en ligne, c'est bien. Mais il ne suffit pas de mettre en ligne un annuaire et de dire aux gens: "téléphonez!" En dix jours, l'Australie, qui préparait ce genre de crise depuis des années, a pu passer tous ses services de santé mentale sur une plateforme unique. La Belgique pourrait être plus ambitieuse!"