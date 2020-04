Un vaccin américain d'ici la fin de l'année?

Les nouveaux efforts de Washington ont été rapportés en premier lieu par Bloomberg, qui citait des personnes bien informées et faisait état d'une réunion sur la question prévue dans la journée à la Maison-Blanche. Selon Bloomberg, le projet appelé "Opération Vitesse de la lumière" mettra en collaboration des laboratoires privés et des agences gouvernementales et militaires américaines dans le but de raccourcir de huit mois le temps de développement d'un vaccin.

Des dirigeants de groupes pharmaceutiques et des experts ont suggéré par le passé que des essais cliniques pour garantir la sûreté et l'efficacité d'un vaccin pourraient prendre au minimum 12 à 18 mois. Plusieurs agences au sein du département américain de la Santé ont fait part, plus tôt ce mois-ci, de projets de collaboration avec plus de 15 entreprises pharmaceutiques ainsi qu'avec des régulateurs européens dans le but d'accélérer le développement de vaccins et traitements contre le coronavirus.