Une application belge pour améliorer le tri des patients

Un questionnaire pour libérer du temps

Les patients qui développent des symptômes sont invités à répondre à un questionnaire. Les résultats sont ensuite structurés dans un e-mail ou un document qui peut être partagé avec un centre d'appels ou un médecin. Pour le médecin, la prise de décision est alors beaucoup plus rapide. Avec un tel système, le temps d'entrevue est réduit, le médecin ou le centre d'appels peut dès lors traiter plus de demandes et le personnel médical peut se concentrer sur des cas plus difficiles ou des patients plus fragiles.