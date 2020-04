Une banque peut-elle refuser d'octroyer un moratoire ou un crédit garanti par l'État?

La crise du Covid-19 a poussé le gouvernement, la BNB et les banques à élaborer un plan bazooka en vue d’aider les clients victimes de la crise à résoudre leurs problèmes de liquidités. Ce plan comporte deux volets: le moratoire pour les crédits existants et un stimulus financier pour les nouveaux crédits.

Le 31 mars 2020, le secteur financier a adopté deux chartes de report de paiement pour les crédits hypothécaires et aux entreprises . Il s’est engagé à octroyer un moratoire de maximum 6 mois pour le paiement de certains crédits existants. Pour les particuliers , il s’agit des crédits hypothécaires contractés pour financer leur résidence. Cela ne vise pas les autres formes de crédit, dont le crédit à la consommation. Pour les entreprises , il s’agit des crédits avec plan de remboursement fixe, les crédits de caisse et les avances fixes.

Cela ne concerne en principe ni le leasing ni le factoring. Le report vise tant le capital que les intérêts pour les particuliers et seulement le capital pour les entreprises. Le report suppose le respect par l’emprunteur de toute une série de conditions . Une fois ces conditions remplies et documentées, la banque doit pouvoir accepter le moratoire, sans frais administratifs ou de dossier , en application de l’engagement unilatéral pris par l’établissement qui a adhéré aux chartes. La marge de manœuvre est étroite .

Garantie de l'État pour les nouveaux crédits

Le second pilier du diptyque est visé par la loi du 27 mars 2020 et l’Arrêté royal du 14 avril 2020. Cette législation est complexe. L’engagement de l’État s’élève à 50 milliards d’euros. C’est une enveloppe fermée destinée à garantir les nouveaux crédits octroyés entre les mois d’avril et de septembre 2020. C’est une garantie subsidiaire et résiduaire.