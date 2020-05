Une bouffée d'oxygène de 100 millions pour la Sonaca

Touché par la crise du 737 MAX et celle du Covid, l'équipementier de Gosselies va bénéficier d'une augmentation de capital de 50 millions et de prêts bancaires pour une cinquantaine de millions.

Affecté par l'arrêt de la production du Boeing 737 MAX et par la paralysie du transport aérien, l'équipementier aéronautique wallon Sonaca va bénéficier d'un coup de pouce financier de ses actionnaires publics et d'établissements financiers pour un montant total d'environ 100 millions d'euros.

Au vu de la situation actuelle, "nous aurons moins de travail pendant longtemps, au moins deux ou trois ans. Nous avons donc persuadé nos actionnaires - qui sont des actionnaires publics à 100% depuis longtemps - de soutenir l'entreprise par une augmentation de capital. On ne peut donc parler ici d'une aide d'Etat" , explique le CEO de l'entreprise carolo, Bernard Delvaux.

Les négociations progressent

Spécialisée dans la fabrication de volets mobiles pour les ailes d’avions, la Sonaca est propriété à plus de 90% de la Wallonie via l'invest public régional SRIW. Le solde est détenu par le fédéral à travers la SFPI.

Concrètement, 100 millions devraient être réinjectés dans l'entreprise à travers deux opérations de refinancement . La SRIW et la SFPI vont procéder à une augmentation de capital de 50 millions d’euros , répartie 50-50 entre les deux actionnaires. Du côté bancaire, les négociations "progressent de façon très constructive", selon Bernard Delvaux, et elles devraient déboucher "rapidement" sur un prêt d'environ 50 millions. "Ce dernier montant pourrait même être un peu supérieur si certains pays nous aident pour nos filiales locales", ajoute le CEO, qui estime que "l'ensemble nous permettra de passer à travers la tempête".

En outre, un prêt subordonné de 25 millions accordé par la SRIW et la SFPI va être converti en capital afin de renforcer les fonds propres. "Ce n'est pas du cash supplémentaire, mais cela est favorable en termes d'équilibre des bilans puisque cela augmente d'autant notre actif net."

LMI en difficulté

Au sol, cet impact s’est traduit par une baisse de l’emploi dans la filiale aux USA, l’arrêt du site de production au Canada, l’arrêt et maintenant une baisse de volume de production sur les sites de Gosselies et au Brésil. "Le groupe a mécaniquement eu besoin de liquidités. Il était donc indispensable que les actionnaires et les outils économiques wallons apportent leur aide. La Sonaca est un fleuron pour la Wallonie", estime le ministre de l’Economie.