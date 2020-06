Une équipe belge attend les acheteurs belges déconfinés sur les hauteurs de Javea

Il faudra sans doute faire vite, vu le prix de départ affiché à 3,8 millions d'euros "seulement". Sans confinement, cette villa digne d'un émule de l'atypique architecte irakienne Zaha Hadid serait déjà en train de sortir au milieu des pins maritimes – ou des palmiers – du quartier très huppé de la Cuesta de San Antonio, surplombant le port de Javea (Xàbia) sur la Costa Blanca. Cette cité blanche balnéaire typique, prisée depuis l’après-guerre par les Belges et par la haute bourgeoisie valenciennoise et madrilène, est, quand elle n’est pas confinée, bien desservie par les aéroports de Valencia et d’Alicante.

La cible visée par l'agence belge Immo Dussart et son équipe locale tombe sous le sens: "Javea est, après Marbella, la deuxième destination espagnole préférée des acheteurs belges pour les villas et appartements de standing. En outre, l’OMS a classé la région comme l’un des trois meilleurs micro-climats au monde", explique Michel Dussart. Son point faible? "Il n’y a que 3 golfs, contre plus de 40 à Marbella". On ajoutera que les projets de ce standing, de surcroît idéalement localisés, s’y bousculent beaucoup moins que dans les alentours de Marbella, où la course effrénée au gigantisme et à la surenchère n'est d'ailleurs plus au goût de tous les investisseurs étrangers. Des arguments qui font mouche pour une frange très select d’acheteurs belges qui n’ont pas trop été refroidis par la conjoncture actuelle (lire par ailleurs).