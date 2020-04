Une fausse note

Drôle de jeu entre les grandes agences de notation, Moody’s, Standard and Poor’s et Fitch, toutes trois américaines. À la surprise générale, la plus petite d’entre elles, Fitch, a décidé d’abaisser le rating de l’Italie, un pays déjà très mal en point en raison de la crise du Covid-19. Vendredi dernier, Standard and Poor’s s’était pourtant abstenue de pousser la dette italienne dans le camp maudit des "junk bonds", les obligations dites pourries, malgré les diverses spéculations en ce sens. Quelques heures plus tôt, Moody’s avait mis la pression sur sa grande rivale, en expliquant pourquoi le rating italien pouvait être maintenu en l’état.