Une filière "privée" pour acheminer des masques en Belgique

Deux hommes d'affaires belges mettent leur réseau en Chine à disposition des hôpitaux pour acquérir un maximum de masques chirurgicaux et FFP2.

Patrice Thys a été directeur des opérations d'InBev (qui n'était pas encore ABInbev) en Chine. Depuis il partage sa vie entre la Belgique et Hong Kong et met ses connaissances au service d'entreprises européennes ou chinoises pour générer des partenariats. Il est également Senior adviser pour Roland Berger Asia. Alexandre Tellings est un entrepreneur liégeois actif dans le trading et la production en Chine, et qui assure une part important de sa production en Chine. C'est dire que ces deux hommes d'affaires ont une connaissance pointue de la Chine et surtout des réseaux développés dans l'Empire du milieu.

"Lorsque Julien Compère, le directeur général du CHU de Liège m'a contacté pour que je l'aide à trouver des masques de protection dont il manquait cruellement pour son personnel, je n'ai pas hésité", confie Patrice Thys. Contacté, Alexandre Tellings lui emboîte le pas directement. Avec l'aide de leurs équipes de commerciaux, d'acheteurs et de leurs contacts sur place, les deux hommes montent une "filière" d'approvisionnement, pour le CHU dans un premier temps et ensuite pour le nouvel hôpital du MontLegia et d'autres institutions privées de la région.

"Ce n'est clairement pas notre métier. Je suis dans le service et le conseil, Alexandre est dans la production mais dans un tout autre domaine. Nous ne nous sommes pas improvisés producteurs de masques de protection. Mais nous avons un réseau sur place, c'est ça qui est important", constate Thys. Un réseau qui permet de réduire considérablement la chaîne de décision et le nombre d'intermédiaires.

Actuellement le "marché" des masques de protection, quelles que soient leurs spécificités, est tellement tendu que les arnaques se développent, que les qualités varient très fort, sans compter des prix qui fluctuent davantage que certaines matières premières. En Chine, des usines fleurissent ou se reconvertissent. "Il faut être très prudent, mais aussi réactif pour saisir un lot. Il suffit parfois de quelques heures pour l'obtenir ou pas", raconte Thys. Le temps devient donc de plus en plus déterminant dans ce marché qui s'apparente parfois à du trading à haute fréquence... "Les stocks changent de jour en jour, mais les prix aussi."

Sécurité d'approvisionnement

Et les connaissances locales permettent en outre d'assurer la sécurité de l'approvisionnement d'un bout à l'autre de la chaîne. "Nos collaborateurs sur place, dans lesquels nous avons toute confiance, ont été visiter les usines dans la province du Zhejiang au sud de Shanghai. Ils ont vérifié la production par rapport au cahier des charges que nous avait remis le CHU. Enfin, ils ont organisé le transport des lots déterminés. Acheter en Chine, c'est un métier", constate Teulings. Mais ça tombe bien, c'est le sien...

Encore faut-il que la marchandise achetée arrive à bon port. "Et vu la pénurie actuelle et la demande mondiale, il faut être sûr que la cargaison ne soit pas réquisitionnée sur le parcours", poursuit Teulings. Et pour cela, Luc Parthoune, le directeur général de l'Aéroport de Liège a été mis à contribution pour sécuriser le transport. "On ne mesure pas l'importance stratégique d'un aéroport dédié au fret dans notre pays" lâche en passant Patrice Thys.

"Nous ne sommes sans doute pas les seuls 'privés' à créer des filières d'approvisionnement et nous ne voulons pas nous substituer à l'État et aux commandes que le gouvernement fait par ailleurs. Mais nos collaborateurs sur place et nos contacts permettent de gagner un temps très précieux", précise Teulings. Leur valeur ajoutée, c'est le circuit court entre le producteur et l'utilisateur des masques. Et chaque jour, la situation devient un peu plus tendue. Ce week-end, la France annonçait la "commande" de 1,5 milliard de masques. "Et pour l'instant, les États-Unis ne sont pas encore vraiment entrés en piste..." avertit Teulings.