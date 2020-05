Une heure pour sauver la culture

"Derrière les mots secteur culturel, festivals, événements, il y a des gens. Des artistes, qui se demandent toujours comment ils vont payer leur loyer, ce qu’ils vont mettre dans l’assiette de leurs enfants." Ce cri du cœur vient de Maxime Dechesne, co-administrateur de la coopérative Smart. Et c’est notamment à cet appel que devrait tenter de répondre la conférence interministérielle qui a été convoquée aujourd’hui.

La réunion sera courte, à peine une heure, alors que les sujets ont nombreux. Autant que le nombre de participants. La conférence a en effet convoqué tous les ministres qui, de près ou de loin, peuvent apporter leur soutien au secteur culturel . Ils sont tous réunis dans un tableau qui ne tient pas sur un post-it, mais sur une page A 4: Sophie Wilmès, en charge des institutions culturelles fédérales, David Clarinval (politique scientifique), Nathalie Muylle (emploi, pour la question du chômage économique), Alexander De Croo (Finances, il gère le tax shelter), et les cinq ministres régionaux et communautaires ayant en charge la culture (Pascal Smet, Rudi Vervoort, Isabelle Weykmans, Bénédicte Linard, Jan Jambon). Un panel qui illustre bien la nécessité de remettre de la coordination dans les actions à mener pour sauver les artistes de la noyade.

Urgence

Il y a urgence. Depuis la mi-mars, 93% des activités du secteur sont à l’arrêt. Les artistes étaient déjà démunis, coincés dans un statut qui ne leur offrait qu’un maigre filet social. Travaillant souvent par intermittence, ils ne bénéficient du chômage qu'à des conditions strictes : justifier 156 jours de prestations artistiques sur 18 mois, ou valoriser leurs cachets, ce qui leur ouvre le droit aux allocations en échappant au principe de la dégressivité. Avec le Covid et la mise sous cloche du secteur, beaucoup d’artistes n’arriveront plus à répondre aux critères d’accès au chômage, et vont donc se retrouver sans revenus.