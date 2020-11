Une mutation du virus inquiète. À tort?

Une mutation génétique du Sars-CoV-2 se propage rapidement en Europe depuis cet été, selon des chercheurs de l'université de Bâle et des experts espagnols. Cette variante a été identifiée pour la première fois dans l'est de l'Espagne et s'est diffusée grâce au tourisme estival. Elle concernait 40 à 70 % des nouvelles infections en Suisse, en Irlande et au Royaume-Uni en septembre. Et près de 90 % des nouveaux cas en Espagne ces deux derniers mois.