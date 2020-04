Une nouvelle normalité à inventer

D’abord, parce que durant des semaines encore, notre quotidien restera bouleversé . Ceux qui vont rejoindre petit à petit leurs entreprises devront le faire moyennant des règles sanitaires strictes. Les équipes vont être scindées, avec des employés travaillant alternativement sur place et depuis leur domicile pour permettre la distanciation. Places vides dans les bureaux paysagers, sens giratoires dans les couloirs, cafétérias fermées, collègues masqués, voire prises de température à l’entrée: le retour au bureau ne s’annonce pas comme une grande fête. D’autant que beaucoup vont devoir encore jongler durant des mois pour concilier travail et garde d’enfants.

Il va falloir questionner nos procédures et répondre aux attentes grandissantes des employés en matière de flexibilité, d’autonomie et de télétravail.

Aussi, parce que l’incroyable confinement de 4 milliards d’humains a fait tomber bien des barrières. Le télétravail, qui avait mis un demi-siècle à se diffuser timidement à cause de la réticence de nombreux managers, est devenu la norme pour beaucoup. Avec ses heurs et ses malheurs. Les outils technologiques, qui ont permis de faire tourner la machine à distance, ont montré qu’il n’était pas nécessairement utile de perdre des heures dans les embouteillages, les avions ou les taxis pour négocier un contrat ou démarrer un projet. Mais ils ont aussi mis en évidence les limites de la communication par écrans interposés, qui gomme ces échanges informels qui créent de la cohésion et de mettent de l’huile dans les rouages. Il va falloir en tirer les leçons, questionner nos procédures, notre organisation hebdomadaire, et répondre aux attentes grandissantes des employés en matière de flexibilité, d’autonomie et de télétravail, tout en recréant du lien.