Une période de quarantaine raccourcie à l'étude

Actuellement, toute personne revenant d'une zone rouge ou ayant eu un contact rapproché avec une personne positive au coronavirus doit elle-même être testée et mise en quarantaine pendant 14 jours . Cette durée a été choisie en raison de la période d'incubation du virus. Après neuf jours , les personnes mises en quarantaine peuvent demander un deuxième test . Si celui-ci est négatif , l'isolement prend fin.

Mais cette période est trop longue pour le microbiologiste Herman Goossens (Université d'Anvers) qui souligne les conséquences sociales d'un tel isolement à De Morgen. "La politique de quarantaine doit être affinée, en réduisant la durée des tests et en les rendant de plus en plus précis."