Une plateforme web pour assurer le suivi des cibles du Covid-19

Médecins, autorités et acteurs de la tech lanceront ce samedi après-midi un service commun permettant de suivre, à distance et au quotidien, la situation des patients atteints du coronavirus.

"Nous pouvons être fiers d'avoir réussi à mettre ça sur pied en si peu de temps”, se félicite le Dr Thomas Orban. Et pour cause, en moins d’une dizaine de jours, le président du Collège de médecine générale francophone est parvenu, aux côtés d’acteurs de la tech, de ses pairs et des autorités, à déployer une plateforme web d’un genre nouveau. Lancement officiel prévu ce samedi après-midi. Nom de code: "Covid-19 e-monitoring first line".