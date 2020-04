Une prime compensatoire de 2.000 € pour les petites entreprises bruxelloises

Contrairement à la prime de 4.000 euros, le secteur d'activité n'a donc pas d'impact sur l'obtention la prime de 2.000 euros qui a surtout pour vocation de soutenir les petites structures , explique la secrétaire d'État bruxelloise à la transition écologique. "Les premiers monitorings ont démontré que les secteurs les plus touchés étaient l'évènementiel, l'horeca et la distribution, mais aussi que ce sont les petites entreprises qui sont les premières touchées par la crise. Ce sont elles qui font le plus rapidement face à des problèmes de liquidité. C'est donc là que nous devons concentrer nos efforts ", estime Barbara Trachte (Ecolo).

Soutien à l'économie locale

Aux yeux de la ministre écologiste, il s'agit d'une mesure économique mais également sociale. "Cette prime ne sert pas à améliorer des bilans ou à soutenir des actionnaires, on soutient l'économie réelle, locale et les familles qui vivent de ces petites entreprises et de ces commerces. On les empêche de tomber dans la pauvreté. On ne voudrait pas qu'à la fin de cette crise, il ne reste que des grandes sociétés comme Amazon pour répondre aux besoins de la population bruxelloise!"