Une prime de 750 euros: qui est concerné par la proposition du PS?

Le PS relance l'idée de la prime pour les "héros du quotidien": une somme de 750 euros net pour tous ceux qui ont continué à travailler durant la crise sanitaire.

On s'en souvient, début avril avait germé l'idée d'une prime défiscalisée en faveur du personnel soignant, au front avec tous les risques durant cette crise sanitaire. Il avait été question de 1.450 euros. Et puis plus rien. Il faut dire que les syndicats n'étaient pas hyper chauds, réclamant avant tout une revalorisation salariale pour le secteur. Et, autre pierre d'achoppement, encore fallait-il déterminer les bénéficiaires: qui y aurait droit, qui en serait privé? Le PS voulait dépasser le cadre des seuls travailleurs de la santé.

"Pour le PS, c'est fondamental: on remercie, on récompense ceux qui ont travaillé très durement dans cette crise." Paul Magnette Président du PS

Et c'est comme ça que le cadeau semble tombé dans l'oubli. Pas pour le PS, qui remet le dossier sur la table. "Ça n'avait pas abouti, on n'en a plus entendu parler. Au kern élargi, les discussions sont devenues très techniques", glisse le porte-parole du PS, Frédéric Masquelin. Et donc le parti socialiste va déposer une proposition de loi au Parlement, histoire de susciter une discussion franche.

Récompenser tous ceux qui étaient sur le pont

La prime telle qu'envisagée par les socialistes francophones serait globalement de 750 euros net et récompenserait "tous ceux qui ont continué à travailler pendant la crise", a expliqué Paul Magnette, sur Bel RTL ce jeudi matin. Donc, ce serait non seulement pour le personnel du secteur des soins de santé, mais aussi pour ceux de la grande distribution, de la collecte des déchets, etc. Que ces travailleurs soient du public, du privé ou indépendants.

"Pour le PS, c'est fondamental: on remercie, on récompense ceux qui ont travaillé très durement dans cette crise", insiste le bourgmestre de Charleroi. Ce n'est pas pour autant que la revalorisation des bas salaires serait oubliée. "Il faut les revaloriser, au moins à 14 euros de l'heure", insiste-t-il, mais, en attendant, la prime ferait déjà office de reconnaissance.

Qui payerait ce cadeau? Le président du PS n'a pas tranché: il faut une négociation avec les employeurs, dit-il, envisageant une déductibilité de ce montant. Il envisage aussi un coup de pouce de l'État, "qui doit intervenir parce qu'une crise sociale majeure s'annonce".

Prime mensuelle pour les plus pauvres

À côté de cette prime, le parti socialiste veut aussi une prime à destination des personnes sous le seuil de pauvreté. Karin Lalieux avait d'ailleurs déjà avancé l'idée. "La pauvreté prend des dimensions absolument effrayantes", note Paul Magnette, soulignant les difficultés grandissantes de certaines franges de la population, comme des étudiants ou des artistes qui ont perdu leurs revenus à cause de la crise du Covid-19. La proposition porte ici sur une prime mensuelle de 200 euros par personne.