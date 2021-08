Une quatrième vague toucherait plus violemment Bruxelles

La rentrée des classes pourrait entraîner une quatrième vague de Covid-19. La Région bruxelloise, où le taux de vaccination est plus bas, sera plus exposée.

"Il y a beaucoup de cas positifs parmi l es 10-19 ans. Et parmi les 0-9 ans aussi. Ce sont les taux de positivité les plus élevés ", relevait Inge Neven, responsable de la vaccination à Bruxelles, lors de son briefing.

On craint donc un nouveau sursaut de l'épidémie qui toucherait la Belgique à l'automne, suite à des contaminations qui seraient relancées via les bancs de l'école, là où les règles s'allègent un peu par rapport à juin dernier .

Comportements, protection et vaccination

Lors de la conférence de presse de Sciensano et du centre de crise, le virologue Steven Van Gucht a confirmé qu'il fallait tenir compte de la possibilité d'une quatrième vague à l'automne . Son importance dépendra de nos comportements et contacts .

Yves Van Laethem, l'infectiologue et porte-parole interfédéral Covid-19, a insisté sur le respect des mesures (port du masque, activités au maximum en extérieur, ventilation) encore à suivre et sur la vaccination. "La Région bruxelloise concentre un quart des nouvelles hospitalisations et un tiers des patients en soins intensifs. Cette situation reflète le taux plus faible de vaccination" dans cette Région.