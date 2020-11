Une rentrée scolaire avec trois inconnues... et un nouvel outil

À partir de ce lundi, les élèves des deuxième et troisième cycles du secondaire se rendront en classe la moitié du temps et suivront les cours à distance pour le reste.

La rentrée scolaire se fait sous format hybride. Jusqu'à quand? Avec quels risques? Aura-t-on un enseignement à distance enfin performant?

Reprise des cours ce lundi, après des vacances de Toussaint prolongées d'une semaine. La rentrée se fait en mode hybride, sous code rouge, épidémie de Covid oblige. Ce régime serait d'application jusqu'au congé de Noël, qui commencera le 19 décembre.

Les élèves de primaire et du premier degré du secondaire suivront les cours normalement. Par contre, les élèves à partir de la 3e secondaire se rendront en classe 50% du temps, et suivront les cours à distance pour le reste. De quoi permettre une meilleure distanciation et diminuer les contacts. Chaque école a pu organiser cette répartition comme elle l'entendait.

"La transmission peut se dérouler dans les écoles, elle s'y déroule mais pas dans des proportions alarmantes." Marius Gilbert Épidémiologiste

Et ensuite? On ne sait pas encore. "Chaque décision est prise en prenant compte des avis et des rapports que nous remettent les experts", a expliqué Caroline Désir dans l'interview qu'elle a accordée à L'Echo. Ce n'est pas la seule inconnue.

Quels risques?

Le rôle des enfants et des adolescents dans la transmission du virus n'est toujours pas bien cerné, ce qui fait de cette rentrée des classes un sérieux test, alors que les indicateurs de l'épidémie s'inscrivent à la baisse depuis quelques jours.

"Il ne faut pas nier que l'école est un lieu de transmission", expliquait l'épidémiologiste Marius Gilbert ce lundi matin sur La Première. "La transmission peut se dérouler dans les écoles, elle s'y déroule mais pas dans des proportions alarmantes." "En termes de risque de transmission, les enfants sont beaucoup moins à risque. Pour l'instant, c'est le consensus."

Quid de l'équipement informatique?

Une troisième grande inconnue, c'est le degré de préparation, pour cet enseignement à distance, des écoles et des professeurs, mais aussi des élèves dont certains ne sont pas encore équipés pour suivre les cours en e-learning.

25 millions d'euros La plateforme "mes outils numériques" est le premier élément d'un plan de 25 millions d'euros qui doit aussi permettre le recrutement de conseillers techno-pédagogiques.

Pour pallier à ce problème, important lors du premier confinement qui avait vu les écoles totalement fermées, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles lance ce lundi le site "mes-outils-numériques".

À quoi ce site servira-t-il? "D'une part, la plateforme permettra de communiquer sur l'accélération de la stratégie numérique auprès des directions d'écoles, des parents d'élèves, des enseignants et des fournisseurs de matériel informatique. D'autre part, la plateforme jouera un rôle moteur pour guider, pas à pas, chaque école secondaire et chaque parent dans l'acquisition de son matériel informatique", selon le ministre-président Pierre-Yves Jeholet et son ministre du Budget Frédéric Daerden (PS) dans un communiqué commun. IL s'agit de proposer aux parents d’équiper leurs enfants d’outils informatiques "à moindre coût, via une plate-forme qui sera disponible avant la fin de l’année 2020".

25 millions pour réduire la fracture numérique

Il s'agit du premier élément d'un plan de 25 millions d'euros (10 millions immédiatement en 2020 et 15 millions en 2021) qui doit aussi permettre le recrutement de conseillers techno-pédagogiques. Les établissements devront aussi, grâce à une subvention du gouvernement de la FWB, constituer un stock de matériel informatique au prorata de 5% de la population scolaire et prêteront ainsi des ordinateurs aux élèves "en ayant le plus besoin", selon le constat de l'équipe éducative.