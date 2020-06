Une reprise en douceur dans les écoles maternelles

Un certain nombre d'écoles maternelles ont rouvert leurs portes ce mardi. La plupart suivront le mouvement ces mercredi et jeudi, tandis que les primaires reprendront lundi prochain.

Très peu d'enseignants absents

Du côté de la CSC-Enseignement, bien que la menace de grève n'ait pas été brandie, on regrette aussi que la décision soit intervenue aussi rapidement. "On ressent que les enseignants ont besoin de temps pour regagner de la confiance. C'est bien légitime. On vient d'un climat de peur et on veut aujourd'hui que cette peur diminue aussi vite qu'elle est montée, ce n'est pas possible", assène son secrétaire général, Roland Lahaye.