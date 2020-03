Une société belge aide les radiologues à traverser la crise du coronavirus

La société gantoise Robovision joue le rôle principal dans un grand projet international visant à développer un algorithme qui peut évaluer rapidement et correctement les scintigraphies pulmonaires des patients touchés par le Covid-19 . Il s'agit d'une étude scientifique dirigée par le Netherlands Cancer Institute (NKI), dans laquelle des CT-scans et des données de patients sont fournis par une trentaine d’hôpitaux de toute l'Europe. Ces données sont utilisées pour former l'algorithme intelligent de Robovision, afin qu'il puisse ensuite analyser lui-même ces CT-scans.

Le projet a reçu le soutien des géants Microsoft et Google et du fabricant de puces Nvidia, qui vont fournir la capacité de calcul nécessaire pour l'analyse des scans à grande échelle. Des contacts sont également en cours avec l'organisation américaine de radiologie RSNA (Radiological Society of North America), pour une collaboration avec les hôpitaux et le gouvernement américains.