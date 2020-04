Une stratégie de stockage des biens et équipement sanitaires

La crise du coronavirus montre combien nos sociétés modernes sont fragiles.

Le système sanitaire vit à la limite. Il y a rupture de stocks dans les hôpitaux et chez les soignants pour les masques de protection, on est à la recherche effrénée de matériel respiratoire indispensable.

Par Michel Vanden Abeele, ancien Président d’APETRA et ancien Directeur général de la Commission européenne

L’économie vit en fait sous le régime du "just in time", ayant développé grâce aux outils informatiques et aux modes de transport rapides et efficaces des habitudes de production, de distribution et de consommation. Mais un grain de sable, un virus en l’occurrence, peut tout bousculer, jusqu’à l’équilibre mondial.

L'exemple des stocks stratégiques de pétrole

Vue en plein écran Michel Vanden Abeele ©EC

S’il faut repenser les modes de production, il faut réfléchir aux modalités de création de stocks stratégique pour un certain nombre de produits. Un exemple réussi à ce titre est celui de la gestion des stocks pétroliers qui résulte de la grande crise pétrolière de 1973. À l’époque, face à la pénurie des produits pétroliers décidée par les pays producteurs, des pays consommateurs de pétrole, réunis au sein de l’OCDE ont décidé de mettre en œuvre une stratégie commune de stockage stratégique sous l’égide d’une nouvelle organisation, l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Les modalités de stockage stratégique, la liste et la composition des produits concernés, leur usage et distribution en cas de crise ont été précisés au fil du temps au sein de l’Agence. Ces dispositions ont été reprises et renforcées par des directives de l’Union européenne, en particulier la directive du 20 décembre 1968 qui fait obligation aux États membres de maintenir un niveau de stocks pétroliers équivalent à 90 jours de consommation. Chaque État doit donc se conformer à ces obligations contrôlées par la Commission européenne. Les États décident des modalités internes d’applications des directives transposées dans le droit interne par des lois ou règlements qui obligent les entreprises à les respecter.

"Il faudrait créer une Agence publique de maintien de stocks de produits sanitaires susceptibles d’être utilisés en cas d’urgence." Michel Vanden Abeele

En Belgique, le législateur a décidé en 2006 de créer une Société anonyme de droit public à finalité sociale (dénommée Apetra) à qui est dévolue la mission de créer et de conserver le stock stratégique de 90 jours. Apetra dispose de moyens financiers issus des prélèvements perçus sur la vente des produits pétroliers par les distributeurs, dispose d’un budget propre et peut bénéficier d’une capacité d’emprunt. Le conseil d’administration d’Apetra est composé de représentants des pouvoirs publics et du secteur privé, il est placé sous l’autorité du ministre de l’Énergie. C’est le gouvernement et le ministre qui décident de la mise en consommation éventuelle des produits en cas de crise. Toute déclaration de crise fait l’objet de consultations avec les partenaires européens et avec l’AIE.

Éviter toutes les surenchères

Le dispositif astucieux qui fonctionne bien pour le stockage des produits pétroliers pourrait inspirer ceux qui sont chargés de la fourniture des équipements indispensables pour le contrôle et la gestion de la crise sanitaire actuelle et en particulier les pouvoirs publics. Il faudrait créer une Agence publique de maintien de stocks de produits sanitaires susceptibles d’être utilisés en cas d’urgence. Une telle agence composée de représentants du secteur public et du secteur privé, disposant d’un financement spécifique permettrait d’éviter la concurrence coûteuse et la lutte pour l’accès aux produits nécessaires.