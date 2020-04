Une task force pour fournir des masques aux écoliers

On prend les mêmes et on recommence: pouvoirs organisateurs, syndicats d'enseignants, associations de parents et responsables politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont penchés ce mercredi sur les modalités pratiques d'une reprise des cours dans les écoles. Si la date du 18 mai circule pour une relance très partielle des activités scolaires, rien n'a encore été acté. La décision finale reviendra au Conseil national de sécurité (CNS), dont une réunion est prévue ce vendredi.

Prescriptions techniques

Ce mercredi, les acteurs de l'enseignement ont en tout cas reçu des réponses des experts quant aux prescriptions "techniques" pour une reprise en toute sécurité. Un lavage des mains régulier mais aussi une distanciation sociale stricte sont recommandés. "La règle est d'un élève par 4 m², plus 8 m² pour le professeur. Autrement dit, on ne pourra prendre que 10 élèves par classe", explique l'un des participants à la réunion. Conséquence directe de cette limitation: seuls certains jeunes feront prochainement leur retour dans les établissements scolaires.

En ce qui concerne le secondaire, les rhétos et les 7e professionnelles seront très probablement prioritaires. Pour le primaire, le débat semble plus ouvert. "Plusieurs options ont été évoquées. Soit on fait rentrer les 6e primaires à temps plein, soit on fait revenir plus de classes, mais alors à temps partiel", nous explique-t-on. Sur ces questions, des arbitrages devront encore être effectués. Une chose semble par contre quasi certaine: les maternelles ne rentreront pas dans les prochaines semaines.