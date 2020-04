Une task force wallonne pour booster le télétravail après la crise

Le ministre de la Mobilité Philippe Henry veut profiter du confinement pour faire évoluer les mentalités et régler les problèmes de mobilité en encourageant le télétravail dans les entreprises après la crise.

Le retour à une vie normale après le confinement ira-t-il de pair avec le come-back des bonnes vieilles habitudes décriées, mais indécrottables à l'image des milliers de navetteurs qui prennent la route chaque matin pour se rendre à Bruxelles? Le retour au bureau s’accompagnera-t-il de ces embouteillages? Pour l’écolo Philippe Henry, le ministre de la Mobilité en Wallonie, il ne peut en être question. "Cette crise doit nous permettre de repenser notre mode de fonctionnement. Il faut profiter d’une crise extrême pour faire les choses autrement. Il faut une approche nouvelle, radicale."

Ne plus faire comme avant

Le ministre pointe notamment la relocalisation d’activités sur le sol wallon comme la production alimentaire ou celle de médicaments "même si on ne va pas supprimer tous les échanges internationaux".

À côté du commerce, il pense au télétravail. D’une expérience imposée par la crise à de nombreux travailleurs, le ministre veut faire un mode de fonctionnement durable. "Le télétravail a été expérimenté à grande échelle dans des conditions qui n’étaient pas forcément optimales. Mais cela a prouvé que cela fonctionnait. Aujourd’hui, 44% des personnes qui travaillent sont en télétravail en Belgique. Avant la crise, on estimait d’ailleurs que 42% des travailleurs occupaient une fonction qui permet le télétravail. Si on active le potentiel de télétravail, cela représente 16,5% des kilomètres parcourus en heures de pointe." Pour le ministre, la logique semble donc évidente. " Si on diminue de 25% le nombre de voitures, on n’a plus d’embouteillages et on résout une partie des émissions de CO2."

Un rapport d'ici 6 semaines

Devant ce constat, Philippe Henry veut profiter de la crise pour changer les mentalités. "Cela vaut la peine de se dire que lorsqu’on va sortir de cette période anxiogène, on ne va pas tout relancer de la même façon. Le télétravail doit prendre une place plus importante. Le potentiel est important et permet de résoudre les problèmes liés à la mobilité."

Concrètement, le ministre va prochainement mettre sur pied une task force wallonne chargée de booster le télétravail dans les administrations et le privé. "Ce projet de task force va être examiné par le gouvernement dans les prochains jours. Elle se composera de représentants des travailleurs et des entreprises ainsi que des acteurs de la mobilité et du monde rural pour intégrer le coworking".

La suite pourrait être rapide. D’ici 6 semaines, cette task force "Mobilité et télétravail" devra dresser un état des lieux. "Elle devra surtout identifier les différentes façons de soutenir le télétravail dans les administrations et le privé. Elle devra aussi analyser les possibilités de coworking. J’attends de cette task force qu’elle formule des propositions au monde politique et pour les entreprises. Le télétravail doit s’organiser. Jusqu’ici, il était toléré, parfois mal vu dans les entreprises. Il faut rassurer et le faire évoluer."