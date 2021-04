Une troisième dose du vaccin Pfizer "probablement" nécessaire

Le patron de Pfizer explique que les personnes vaccinées avec Pfizer auront "probablement" besoin d'une troisième dose d'ici six mois à un an, puis sans doute d'une injection chaque année.

"Une hypothèse vraisemblable est qu'une troisième dose sera probablement nécessaire, entre six mois et douze mois, et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année, mais tout cela doit être confirmé", a indiqué Albert Bourla, patron du géant pharmaceutique Pfizer, dans des déclarations rendues publiques jeudi par la chaîne CNBC.