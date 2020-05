Union de deux acteurs du nettoyage, prêts à passer un savon au coronavirus

Petite effervescence dans le monde des produits d’entretien . L’entreprise uccloise Innovis , connue pour ses dégraissants "Dipp Professional" prisés de la petite restauration et autres acteurs du monde de l’alimentation, vient en effet de passer aux mains du spécialiste du nettoyage WVT Industries .

Fort d'Innovis, WVT Industries devrait désormais peser un chiffre d’affaires cumulé de plus de 20 millions d'euros cette année.

Si le montant de la transaction n’a pas filtré , il s’agit toutefois là d’une importante opération pour l’entreprise anversoise , lui permettant de compléter un portefeuille de solutions de nettoyage et de désinfection plutôt orientées industrie .

Avec Innovis, elle se renforce d'un coup du côté des petites et moyennes cuisines, grâce à un acteur présent aussi bien chez des traiteurs que des boulangers, des bouchers et des cuisiniers de restaurants et d’hôtels.