Vacciner les enfants contre le Covid-19, entre craintes et (petits) espoirs

La Belgique se prépare à vacciner les enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19. Que sait-on des vaccins pédiatriques et que peut-on en attendre?

Faut-il faire participer les enfants à la campagne de vaccination contre le coronavirus? La Belgique n'a officiellement pas encore fait ce choix, mais les préparatifs vont bon train. Lors du dernier Comité de concertation, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a annoncé avoir commandé deux lots de vaccins pédiatriques Pfizer: 336.000 doses pour la fin du mois et encore 400.000 autres espérées en janvier.

Si les avis du Conseil supérieur de la Santé et du Comité consultatif de bioéthique doivent encore arriver sur la table du gouvernement (mi-décembre, normalement), il semble hautement probable que la Belgique emboîtera le pas de pays comme les États-Unis, Israël ou le Danemark et l'autorisera rapidement pour les 5-11 ans.

Ce vaccin a été dessiné pour des enfants, il contient un tiers de la dose d'antigènes de la version pour les adultes (...).

Puisqu'ils ont été identifiés lors de cette quatrième vague comme l'une des catégories d'âge où le virus prenait le plus ses aises, la mesure semble frappée au coin du bon sens. Mais voilà: puisque le Covid-19 épargne leur santé, il y a débat. Faut-il faire vacciner les enfants, tandis que plus d'un million d'adultes restent non vaccinés à ce jour en Belgique? Sujet très sensible.

Une balance bénéfices-risques légèrement favorable

Dimitri Van der Linden est pédiatre infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Il est membre du Gems, le groupe d'experts qui conseille le gouvernement. Il se veut rassurant. Ce vaccin a été dessiné pour des enfants, il contient un tiers de la dose d'antigènes de la version pour les adultes, et les études récentes sont positives sur le plan de l'efficacité, de la réponse immunitaire et de la tolérance.

"Vacciner 100 enfants, en termes de sévérité de la maladie, ne vaut pas vacciner un adulte." Emmanuel André Microbiologiste (KULeuven)

Les données en provenance des États-Unis, où trois millions d'enfants ont déjà été vaccinés, indiquent que 62 sur un million ont évité une hospitalisation pour Covid grâce au vaccin. Peu, mais pas rien.

Le chef du service pédiatrique de l'Hôpital des Enfants (Huderf), Pierre Smeesters, confirme: ces vaccins sont un outil efficace et sûr, même si des données plus précises sur les (rares) effets secondaires sont attendues "pour être encore plus rassuré". Pour lui, les petits tireront aussi un bénéfice de ce vaccin dans leur vie quotidienne, en diminuant quarantaines et fermetures de classes, par exemple.

Une solidarité vaccinale qui existe déjà

"On attend un impact beaucoup plus important de la troisième dose pour les adultes ou de la vaccination des adultes pas encore vaccinés. Vacciner 100 enfants, en termes de sévérité de la maladie, ne vaut pas vacciner un adulte", résume le microbiologiste Emmanuel André (KULeuven).

"La solidarité vaccinale entre générations n'est pas neuve et va dans les deux sens." Dimitri Van der Linden Pédiatre infectiologue (Cliniques universitaires Saint-Luc)

L'effet attendu de ce vaccin pédiatrique est donc surtout indirect, au bénéfice de la société dans son ensemble. Est-ce acceptable de reporter une partie de l'effort sur les plus jeunes?

"La solidarité vaccinale entre générations n'est pas neuve et va dans les deux sens", rappelle Dimitri Van der Linden, qui prend pour exemple la vaccination des adultes contre la coqueluche, destinée à protéger les nouveaux-nés, mais aussi l’exemple historique de la rubéole: "On a vacciné les enfants, peu malades, pour protéger les femmes en âge de procréer afin de lutter contre la rubéole congénitale."

Familles vaccinées vs. familles non-vaccinées?

Plusieurs experts, comme Emmanuel André, nous ont fait part de cette réflexion: la vaccination des enfants risque de reproduire le clivage existant dans la population entre adultes: "Si le but, en vaccinant les enfants, est de protéger les adultes, il faut se dire qu’il y aura beaucoup d’enfants vaccinés dans les familles et les milieux déjà vaccinés, et beaucoup moins dans les familles où les adultes et les plus âgés ne le sont pas. L’effet sera donc limité."

"Qu'on y aille, mais avec intelligence, pas au bazooka. Sans pression démesurée sur les enfants." Pierre Smeesters Chef du service pédiatrique de l'Huderf.

Bien penser la campagne de vaccination

C'est effectivement un risque, dit Pierre Smeesters, qui nuance: "Les enfants peuvent aussi être des facilitateurs sur des sujets difficiles comme la vaccination. Si on leur explique bien, en prenant le temps, cela pourrait avoir un effet favorable sur une certaine partie de la population".

Il insiste donc sur les conditions dans lesquelles se déroulera cette campagne et sur la pédagogie nécessaire, pour que chacun décide en connaissance de cause. "Qu'on y aille, mais avec intelligence, pas au bazooka. Sans pression démesurée sur les enfants. Ne bâclons pas!"

Dimitri Van der Linden, par ailleurs porte-parole de la Task Force pédiatrique, insiste aussi sur deux éléments à ne pas négliger. La vaccination covid ne doit pas empiéter sur la vaccination contre les autres maladies, ce que l'on constate déjà chez les ados, dit-il. Et aussi, voire surtout: que cette vaccination n'interfère pas avec les activités des enfants.