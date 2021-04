Variant brésilien, la nouvelle menace?

En Belgique, les contaminations dues au variant brésilien sont peu nombreuses. Vu sa contagiosité et sa sévérité, la vigilance reste de mise.

Bien qu'il concerne moins de 3% des cas de nouvelles contaminations en Belgique, le variant brésilien du coronavirus ne peut pas être pris à la légère. Et pour cause, celui qu'on identifie comme "P1" semble plus résistant à certains vaccins contre le Covid, mais aussi beaucoup plus contagieux que d'autres variants. A l'instar de son homologue sud-africain, P1 est en effet porteur de la mutation E484K, qui, selon certaines études, pourrait entraîner plus de réinfections que les autres souches, un nombre plus élevé d'anticorps étant nécessaire pour lui résister.

Un variant plus mortel?

Au Brésil, où ce variant est apparu en décembre, la situation sanitaire n'a cessé de s'aggraver ces derniers mois. Aujourd'hui, les services de soins intensifs du géant sud-américain sont saturés et majoritairement occupés par des personnes de moins de 40 ans. "Ces malades plus jeunes présentent à leur arrivée des cas plus graves", note le docteur Ederlon Rezende, coordinateur d'une étude de l'Association brésilienne des soins intensifs (AMIB)..

66.500 Morts En mars, 66.500 personnes sont décédées à cause du Covid-19 en mars

Rien que le mois dernier, 66.500 décès dus au Covid ont été enregistrés dans le pays, soit plus du double du précédent record qui remontait à juillet 2020. Peut-on en tirer la conclusion que ce fameux variant est plus dangereux? Pour l'heure, aucune étude n'atteste que P1 est plus mortel que les autres souches. Selon Jesem Orellana, chercheur de l'institut brésilien Fiocruz, l'explosion des décès dans son pays serait surtout dûe à la saturation des hôpitaux, "parce que le variant est plus contagieux, mais aussi à cause d'un relâchement de la population, qui adhère moins aux mesures de restriction".

Vols suspendus

En Europe, l'inquiétude face à ce variant issu d'Amazonie ne cesse en tout cas pas de grandir. Plusieurs pays ont déjà décidé d'adopter des mesures fortes. Après le Portugal et le Royaume-Uni, la France a annoncé mardi soir qu'elle suspendait jusqu'à nouvel ordre tous ses vols en provenance du Brésil.

"Il faut prendre des mesures draconiennes de prévention" Catherine Fonck Cheffe de groupe cdH à la Chambre