Veillée d'armes entre les États-Unis et la Chine

La combinaison de faiblesse à court terme des leaders politiques et de puissance structurelle de leurs pays respectifs laisse présager que Xi et Trump se déchaîneront l’un contre l’autre pour désamorcer la bombe au niveau national, en s’appuyant sur leur puissance au niveau international. Aussi étrange que cela puisse paraître, le coronavirus pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère de tensions géopolitiques mondiales.

Alors que la pression sur les leaders mondiaux s’intensifie pour qu’ils relancent leurs économies, ils doivent résoudre un autre problème lancinant: celui de trouver le difficile équilibre entre les problèmes de santé, l’économie nationale et leur propre avenir politique. C’est notamment le cas du président américain Donald Trump alors qu’il entame sa campagne électorale en vue des élections de cet automne. Mais un nouveau nom pour le moins inattendu est venu s’ajouter à cette liste de leaders vulnérables: le président chinois Xi Jinping. Cette nouvelle réalité pourrait relancer les États-Unis et la Chine dans une nouvelle guerre froide.

Tout le monde pensait que Xi était à l’abri de ce genre de pression politique. La Chine n’est pas une démocratie et pendant son mandat à la tête du pays, Xi a consolidé son pouvoir de manière impressionnante. Même la très coûteuse guerre commerciale avec les États-Unis n’a pas réussi à l’ébranler. Mais ses cachotteries au début de l’épidémie ont permis au coronavirus de se propager aussi bien dans l’ensemble du pays que dans le reste du monde, provoquant des dégâts sans précédent à son image de leader, tant en Chine qu’à l’étranger.

L’entêtement de la Chine à cacher ce qu’elle savait et le moment où elle a identifié le problème, ne lui a pas valu beaucoup amis. Pas plus que ses tentatives diplomatiques pendant la crise, compromises par la fourniture de matériel médical défectueux. Et c’était avant que la Chine ne commence à menacer les pays exigeant une enquête internationale sur l’origine du virus. Un virus qui a fait souffler sur Xi un vent politique brûlant comme jamais auparavant, en Chine et à l’extérieur. Pour la première fois, des rumeurs circulent à Pékin laissant entendre qu’il ne serait pas assuré de se voir confier un troisième mandat.

Le président américain n’est pas mieux loti. Trump a consacré beaucoup d’énergie pour minimiser la menace du virus au début de la pandémie. Les États-Unis attendent toujours un plan de "testing" digne de ce nom, condition préalable à une relance de l’économie en toute sécurité. Et tandis que la Chine a au moins tenté de manifester une certaine inquiétude au niveau international, les États-Unis ont encore fait moins, brillant par leur absence lors d’une vidéoconférence sur les vaccins organisée cette semaine.

Mais pour Trump, le désastre économique à court terme – alors que la bonne santé économique du pays devait être le pilier principal de sa campagne de réélection – représente le défi le plus urgent. Si l’on en croit les sondages de sa campagne, Trump a dû céder du terrain face à Joe Biden dans plusieurs États cruciaux.

Combinaison explosive

Mais en réalité, tandis que Xi et Trump ressentent aujourd’hui le contrecoup politique de leur mauvaise gestion au début de la pandémie, le coronavirus devrait à long terme renforcer les États-Unis et la Chine par rapport au reste du monde. Et cette combinaison de pression politique interne et de puissance accrue à l’international représente un mélange potentiellement explosif.

Pour la Chine, une part importante de sa puissance à l’international est liée à son positionnement stratégique dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, ainsi qu’à son importance dans le secteur du commerce et sur le marché des crédits du XXIe siècle. Son rôle clé dans la chaîne d’approvisionnement médicale signifie qu’elle sera essentielle dans la lutte contre le coronavirus, ce qui devrait atténuer les critiques internationales envers Pékin.

La Chine est également mieux positionnée pour sortir plus rapidement son économie de la crise grâce à ses techniques de surveillance et de quarantaine, qui sont loin d’être acceptées dans les démocraties. En d’autres termes, la Chine est indispensable à la reprise de l’économie mondiale. Et au moment où une partie de plus en plus importante du monde est passée au "tout en ligne", son déploiement imminent de la 5 G ne fera qu’accroître son poids géopolitique.

"Aussi étrange que cela puisse paraître, le coronavirus pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère de tensions géopolitiques mondiales." Ian Bremmer Président d’Eurasia Group et GZERO Media et auteur de Us vs. Them: The Failure of Globalism

Ce dernier point est essentiel et constitue un avantage comparable pour les États-Unis: alors que certaines des entreprises technologiques les mieux préparées pour aider le monde à traverser le confinement et à respecter les nouvelles règles de distanciation sociale sont chinoises, bon nombre d’entre elles sont américaines, loin devant les autres pays. Les alliés des États-Unis qui se méfient des technologies chinoises n’auront donc pas d’autre choix que d’accepter les normes de Washington, à l’instar des sociétés technologiques dont ils dépendent. L’indépendance alimentaire et énergétique au moment du retour du nationalisme – sans oublier la domination continue du dollar américain en tant que monnaie refuge en période de crise économique – permettra aux États-Unis de sortir renforcés de cette crise, du moins par comparaison avec ses alliés.