Vers un déconfinement en trois tranches, les écoles rouvriraient le 18 mai

Le 4 mai, seuls quelques secteurs reprendraient leurs activités (presque) comme avant. Les écoles rouvriraient à partir du 18 mai, mais de façon très progressive et avec des mesures strictes. Voici le déconfinement tel qu'envisagé par le groupe d'experts mandatés par le gouvernement.

On sait déjà que c'est un déconfinement progressif qui nous attend, maintenant que l'épidémie de Covid-19 montre un ralentissement. Qui seront les premiers libérés? Commerces, écoles...? Ce mercredi, le groupe d'experts chargés de "l'exit strategy", le GEES, rend son rapport au gouvernement.

Le Soir a consulté "le dernier rapport" de ce groupe en charge du déconfinement et en donne l'essentiel ce mercredi. Que prône le GEES? Un déconfinement en trois tranches, avec, tout au long du processus, le respect des règles de distanciation et d'hygiène des mains. Il conseille les masques dans les endroits très fréquentés, comme les transports, les commerces, les parcs. Ils se basent sur des tests: 40.000 tests par jour pour les hôpitaux, maisons de retraite, personnes avec symptômes et leurs contacts. Il ajoute aussi, comme prévu, le traçage via des enquêteurs. En effet, l'immunité de groupe risque de ne pas être très étendue en Belgique. En France (où les mesures étaient néanmoins plus sévères que chez nous), une étude montre qu'au sortir du confinement, l'immunité collective sera... de 5,7%. La protection d'une population est considérée efficace à partir d'un taux de 70% d'immunité, comme dans le cas des vaccins.

3 phases Les déconfinement serait découpé en trois phases, selon les experts: le 4 mai, le 18 mai... et la suivante sera fixée en fonction des résultats des précédentes.

Vendredi, le Conseil national de sécurité réunira la Première ministre, les ministres-présidents régionaux et certains ministres fédéraux. On attend une décision à propos des semaines à venir en matière de déconfinement. Le Conseil de sécurité se basera notamment sur ce rapport du GEES.

La première tranche, le 4 mai

Certaines activités non essentielles reprendraient: la construction, le commerce de gros, l’industrie manufacturière, les transports (pas l’aérien), les services de support technique, administratif, scientifique… La distanciation sociale devra être respectée et le port du masque est prévu si ce n'est pas possible de garder 1,50 m entre les travailleurs. Mais le télétravail resterait la norme quand c'est possible.

Certains commerces pourraient rouvrir leurs portes en respectant la distanciation sociale: les magasins de matériaux de construction ou de vélos, les commerces vendant des biens nécessaires à la fabrication de masques, les garagistes (pour livrer les véhicules vendus ou effectuer des réparations)... Certains services de l’administration et activités médicales actuellement à l'arrêt pourraient reprendre.

Côté vie privée, il pourrait être permis de revoir des amis et sa famille le weekend, mais suivant des règles précises. Toujours les mêmes personnes, pas plus de dix. Parcs et plaines de jeux seraient rendus accessibles et quelques activités sportives extérieures seraient autorisées. Celles qui se pratiquent à maximum deux personnes, en extérieur, sans contact physique. Par exemple? Le tennis, l'équitation, la pêche, le golf... Certains entraînements collectifs en extérieur pourraient reprendre.

La deuxième tranche, le 18 mai

Les écoles pourraient accueillir les élèves à partir du 18 mai, estime le groupe d'experts. D'abord en primaire, en commençant par la sixième année, puis la première, puis la cinquième, etc. Petites classes et cours à mi-temps sont envisagés. En secondaire, les rhétos auraient la priorité, mais un jour ou deux par semaine.

Côté économique, le télétravail resterait la norme durant cette phase. Restos et cafés resteraient fermés.

La troisième phase, réouverture de l'horeca