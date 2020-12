Vers une approbation du vaccin BioNTech/Pfizer en Europe le 23 décembre

L'Agence européenne des médicaments (AEM) devrait en effet rendre un avis positif sur une autorisation du vaccin développé par Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 dans l'Union européenne pour le 23 décembre. L'AEM avait initialement déclaré début décembre qu'elle prévoyait de publier son avis sur le vaccin d'ici le 29 décembre. Le journal allemand Bild annonce qu'une approbation de l'Agence pourrait avoir lieu plus tôt que prévu, en citant des sources gouvernementales et de la Commission européenne.