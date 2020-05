Vers une class action des propriétaires de seconde résidence?

Pas de raison scientifique

"Je comprends l’impatience et la difficulté de comprendre qu’il ne soit pas possible de rejoindre son lieu de villégiature. En réalité, le problème concerne essentiellement la côte belge où il y a une grande concentration de résidences secondaires. En période de vacances, il y a déjà beaucoup de monde dans les supermarchés locaux. Or ici, il faut en plus tenir compte des établissements horeca toujours fermés", a-t-il toutefois expliqué.