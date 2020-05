Voici "Next Generation", le fonds de relance de 750 milliards que propose Von der Leyen

La Commission européenne propose un fonds de relance de 750 milliards d'euros, dont les deux tiers seraient versés aux régions et secteurs les plus touchés sous forme de subsides.

Le plan de relance de l’Europe est sur la table. La Commission européenne a demandé ce mercredi aux États membres de l’autoriser à emprunter en leur nom 750 milliards d’euros sur les marchés financiers. Elle en utiliserait 500 milliards sous forme de subsides, prioritairement aux régions et secteurs les plus marqués par la crise, et 250 milliards sous forme de prêts. Ce fonds de relance, qu’elle baptise "Next Generation EU" se grefferait sur un budget européen customisé pour l’occasion.

Quand et comment va-t-on emprunter?

La Commission européenne qui empruntera directement sur les marchés des capitaux. Elle demande pour cela aux États membres de faire sauter le plafond qui limite sa capacité d’emprunt dans le cadre budgétaire. Toute l’opération s’inscrit dans le cadre budgétaire de l’Union pour les années 2021 à 2027 (CFP), qui doit encore faire l’objet d’une négociation entre les Vingt-Sept et dont la Commission propose une nouvelle version. Si les plans de la Commission sont validés, elle pourrait commencer à emprunter en janvier 2021.

Quand et comment va-t-on rembourser?

Le remboursement aura lieu après 2027 et pour 2058 au plus tard. Plusieurs options sont ouvertes sur la manière de payer: soit les États augmenteront leur contribution au budget, soit on réduira la voilure des politiques européennes futures, soit on créera de nouvelles formes d’impôts européens, permettant au budget communautaire de gonfler sans toucher aux caisses des États membres.

Augmentation des contributions nationales au budget ; réduction de voilure des politiques européennes ; nouvelles ressources propres [impôts]. La Commission plaide pour cette troisième option: taxe numérique, taxation carbone aux frontières ou encore extension du système de quotas d’émissions aux secteurs de l’aviation et de la marine pourraient contribuer à financer le fonds de relance. "C’est un menu, une liste d’options, mais si on les retenait toutes, cela générerait probablement plus qu’assez pour le remboursement", indique une source à la Commission.

Combien coûtera cet emprunt ?

La Commission européenne bénéficie d'un statut "triple A", les conditions de financement seront donc avantageuses. Le coût dépendra de la durée des maturités de ces emprunts. Il sera "relativement modéré" dans le prochain cadre budgétaire (2021-2027) estime une source européenne: les intérêts seront remboursés dès 2021, mais il n’y aura pas de remboursement du principal avant 2028.

À qui le fonds sera-t-il destiné?

Dans les grandes lignes, les canaux pour distribuer les fonds sont déjà prêts puisque l’instrument se greffe sur le budget européen: l’argent sera distribué au travers des programmes de l’Union, existants et nouveaux.

La Commission présente le fonds comme un arbre à trois branches. La première est destinée à soutenir les États membres, notamment au travers de subsides de cohésion, de soutien à l’agriculture et à la transition. La seconde est orientée vers le privé, via des aides à la solvabilité ( " Solvency support instrument ") et le renforcement du programme phare d’investissements stratégiques de l’Union (InvestEU). La troisième branche vise à "tirer les leçons de la crise", avec un nouveau programme consacré à la Santé et le renforcement de programmes de recherche et innovation notamment.

Qui recevra combien ?

La question suscite toujours un grand intérêt dans les capitales, mais la réponse ne peut être que partielle. Certaines enveloppes sont réparties entre États membres en fonction de critères objectifs. C’est le cas de la première des trois "branches" de l’arbre, celle destinée aux soutiens aux États membres. Celle-ci a des ramifications qui ont chacune leur propre clé d’allocation.

La seconde branche, destinée à relancer la machine économique notamment avec un soutien pour la solvabilité des entreprises, n’est pas préallouée: la Commission se borne ici à donner sa garantie, au travers de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui l’utilisera pour inciter à la recapitalisation d’entreprises. Pour la troisième branche non plus, les fonds ne sont pas préalloués : les soutiens à la recherche et à l’innovation sont alloués sur concours.

Les aides européennes seront-elles conditionnées ?

Non, au sens où l’Europe ne va pas dicter de plans de réformes ou d’austérité en échange de l’aide. Ici, la Commission inverse la logique: les États qui souhaiteront obtenir des financements devront en formuler la demande et l’assortir de programmes de relance et de réforme qu’ils auront préparés eux-mêmes. L’idée est qu’investissements et réformes vont de pair et se renforcent mutuellement.

Qui décidera des financements aux États ?

Chaque État membre proposera son propre plan national, expliquant comment investissements et réformes aident le pays à avancer dans la direction commune, tant en matière de coordination des politiques économiques et sociales que de transition climatique et numérique.

L’utilisation du budget européen est du ressort de la Commission. Mais pour s’assurer le soutien large des États membres, elle propose de soumettre les décisions de déboursement à la scrutation des gouvernements nationaux. Les décisions seront donc faites au travers de la "comitologie ", de réunions d’experts des États membres. "C’est une manière de s’assurer l’appropriation collective", explique une source à la Commission.

Comment financer la relance avant 2021?

En vertu de ce plan, la Commission ne pourra pas emprunter avant janvier 2021. Or elle estime nécessaire de pouvoir activer la machine avant. Et propose pour ce faire d’augmenter le cadre financier pluriannuel en cours. Une décision, au passage, qui ne concerne pas le Royaume-Uni : il continue à participer au budget que dans la mesure des engagements qu’il a pris lorsqu’il était État membre.

Quel nouveau budget la Commission propose-t-elle ?