Voici à quoi ressemblera le "covid safe ticket" bruxellois, applicable dès le 15 octobre

Gestion du risque

On insiste, à Bruxelles, par la voix des cabinets du ministre-président Rudi Vervoort (PS) et du ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo). Le CST est un "outil de gestion du risque sanitaire" permettant de "protéger la santé de la population dans différentes situations de proximité physique ", tout en donnant l'occasion de réunir davantage de monde et de relâcher la pression du côté des gestes barrières . "Après, si par effet de bord cela permet d'élargir la couverture vaccinale, c'est tant mieux."

Six secteurs

On vous rappelle qu'afin de dégotter son CST, il faut disposer d'un schéma de vaccination complet depuis plus de 14 jours ou d'un certificat de rétablissement affichant moins de 180 jours au compteur, ou encore détenir un test négatif (moins de 48 heures pour un PCR et de 24h pour un antigénique). À brandir via l'application CovidSafe – pour la version papier, c'est au 02/214.19.19 que cela se passe. Dès 12 ans pour les événements de masse et dans les établissements de soins , dès 16 ans sinon.

Outre les événements dits de masse – appellation valable dès 50 personnes en intérieur et 200 à l'air libre –, l'usage s'imposera dans six secteurs. L'horeca, enfin surtout "reca" puisqu'il est question des restaurants et des cafés, à l'exception des terrasses, où les mesures de distanciation restent d'application, et de la vente à emporter. Discothèques, clubs de sport et de fitness - à tous les coups à l'intérieur et dès 200 personnes à l'extérieur –, foires commerciales et congrès dépassant la jauge des 50/200. Établissements relevant du secteur culturel, festif et récréatif, dès 50 personnes. Enfin, hôpitaux et maisons de repos.