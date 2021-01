Voici la liste des centres de vaccination en Wallonie

Dès février, les personnes devant se faire vacciner devront se rendre dans un centre. Il y aura 39 en Wallonie, dont 30 qui seront mobiles. La liste a été publiée ce lundi.

La liste a été publiée lundi soir. Les centres de vaccination à destination du grand public ont enfin été définis par la Région wallonne.

Pour l'instant, la campagne est axée sur les maisons de repos, résidents et personnel. La vaccination du personnel des hôpitaux a aussi commencé. 62.400 personnes ont pu à ce jour bénéficier de la première dose de vaccination contre le Covid-19. Les deuxièmes doses sont administrées à partir de ce mardi. Ensuite, ce sera au tour des résidents et le personnel des institutions d’hébergement des personnes en situation de handicap.

Dans un centre, mais lequel

Puis, le personnel d’aide et de soin de première ligne pourra recevoir son injection. Les 65 ans et plus, les 45 - 65 ans avec des risques de santé, et les personnes exerçant des fonctions essentielles (à définir en interfédéral) seront les suivantes. Toutes celles-ci devront se rendre dans un des centres.

Il y aura 39 centres: 9 dits majeurs, de 10 lignes de vaccination, et 30 centres de proximité (mobiles), de 2 lignes de vaccination. Les lieux d’arrêt dans les villages et entités desservis par ces centres itinérants doivent encore être déterminés "pour coller au plus près des réalités locales", a expliqué Christie Morreale. Tous les sites seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Ces centres devraient ouvrir à la fin mars, sauf les centres de Ronquières et Bierset. Ceux-ci ouvriront plus tôt pour la vaccination du personnel d’aide et de soin de première ligne.

Voici les endroits où se faire vacciner:

Vue en plein écran

Vue en plein écran

Vue en plein écran

Vue en plein écran