Voici la nouvelle stratégie de test de la Belgique

Même s'il reste le plus fiable, le test PCR ne constituera plus le seul pilier de la stratégie de test belge. Tests rapides antigéniques et tests salivaires font (enfin) leur apparition officielle.

Il y avait deux invités supplémentaires à la traditionnelle conférence de presse de 11 heures tenue par le Centre de crise, ce mercredi. Pedro Facon, le "commissaire corona" désigné par le gouvernement De Croo et Herman Goossens, professeur de microbiologie à l'université d'Anvers et surtout - en ce qui nous concerne - à la tête de la "task force" chargée d'élaborer une stratégie de test digne de ce nom.

Ce n'est pas un hasard. D'un "testing 1.0, jusqu'ici essentiellement centré sur les tests PCR", la Belgique est prête à passer à la phase "2.0", résume Herman Goossens. Phase dans laquelle les écouvillons - ces cotons-tiges géants venant vous ramoner le cerveau pour ensuite passer par une manipulation (PCR) visant à amplifier le matériel génétique viral - ne seront plus seuls à bord.

À vrai dire, l'essentiel était déjà esquissé dans la communication effectuée le 5 novembre. La nouveauté résidant ici dans le niveau plus élevé de détail et dans l'application immédiate - le futur est nettement moins de mise qu'au début du mois.

C'est parti, donc. Et on vous résume.

Tests PCR

Cela ne change guère. La PCR reste la "Rolls", l'étalon-or. "Parce que c'est la technique la plus fiable", rappelle Pedro Facon. Seulement, ce ne sera plus la seule, dans cette nouvelle stratégie.

Tests antigéniques rapides

Patients symptomatiques. "Les tests rapides antigéniques sont quasiment aussi fiables que la PCR si on les effectue dans les cinq premiers jours suivant l'apparition des symptômes", pose Pedro Facon. Déjà utilisés dans les hôpitaux, il feront leur apparition dans les villages de test et dans les cabinets des médecins généralistes , dans le cadre de projets pilotes. Le cadre juridique, existant pour les hôpitaux mais devant être étendu, est en cours d'élaboration. En cas de test négatif, une PCR suivra systématiquement.

Patients asymptomatiques ou présymptomatiques. Ici, la fiabilité des antigéniques en prend un coup. "Significativement", glisse Pedro Facon. Il n'empêche qu'ils ont un rôle de premier plan à jouer. À savoir un balayage large et rapide en cas de contamination dans une collectivité à faible risque, comme les écoles, les entreprises ou encore les clubs sportifs. Mais pas les maisons de repos. Le tout est applicable immédiatement.

Dans le cadre d'événements. Le débat fait rage. Ces tests peuvent-ils être utilisés dans le cadre d'événements, afin de filtrer le public? Pas pour le moment. "Dans le cadre des connaissances actuelles, et celles-ci évoluent chaque jour, ces tests ne constituent pas une preuve concluante d'absence de contamination au Covid-19", insiste Herman Goossens.

Tests répétés

Ici aussi, le débat est en cours. Qui faut-il tester de manière répétée? L'ensemble de la population, ou seulement les fonctions critiques? Quoi qu'il en soit, la Belgique estime que les tests salivaires "sont prometteurs" - à condition que l'échantillon subisse une PCR et non un test antigénique rapide. Pas d'intervention de personnel médical pour le prélèvement, pas besoin de matériel de protection, méthode plus adaptée aux enfants, les avantages sont multiples.

Les projets pilotes régionaux seront scrutés - en Wallonie, dans les maisons de repos et en Flandre, où l'on comparera, dans les écoles, les résultats obtenus via test salivaire et l'écouvillon nasopharyngé "classique".

Autres méthodes

Pour l'heure, l'autotest reste interdit par la loi, mais rien ne dit qu'il n'intégrera pas la stratégie par la suite. D'autres méthodes (chiens pisteurs ou tests respiratoires) en sont toujours à la phase de l'analyse scientifique.

Ajustement mensuel