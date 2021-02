Voici les contours de la loi Corona

Dire que le gouvernement précédent s'est trouvé désemparé lorsque la crise du Covid est arrivée est un euphémisme. Cacophonie de paroles, scandale des masques détruits, décision de confinement tardive... Et comme toute crise entraîne son lot de "plus jamais ça", des commissions spéciales Covid sont organisées au niveau fédéral et dans les Régions pour analyser ce qui s'est (mal) passé.