Votre confinement en pratique: promenades, lectures, poubelles...

Comment allez-vous vivre ces trois prochaines semaines de confinement dû à l'expansion de l'épidémie de Covid-19? Nous passons en revue les différents aspects de votre vie quotidienne.

Déplacements limités, on reste chez soi pour échapper au nouveau coronavirus. Le message est clair... en théorie. Déjà, les questions émergent. Quels services sont encore assurés? Quelles promenades pouvons-nous encore faire? Après les règles générales, on s'intéresse à l'aspect pratique de votre vie.

(Cet article est mis à jour régulièrement, avec de nouvelles questions/réponses)

• Puis-je me promener avec mon conjoint et nos enfants?

Rappelons la règle générale: restez chez vous autant que possible. Néanmoins, l’activité physique en plein air est autorisée, encouragée même. Jogging, simple promenade... Cette activité peut s’exercer avec les membres de la famille vivant sous le même toit ou avec un ami. Les sorties en famille vivant sous le même toit sont donc bien autorisées. Mais bien sûr, il faut respecter une distance raisonnable entre les individus.

• Puis-je aller au contrôle technique?

Les stations de contrôle technique sont désormais fermées, jusqu'au 5 avril. Inutile de vous y présenter. Vous aviez rendez-vous? Il a dû être annulé.

• Mes poubelles seront-elles encore ramassées?

Oui... en fonction du personnel disponible. À la Copidec (Conférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion des déchets) on explique que priorité est donnée aux collectes de déchets résiduels et organiques. En cas de manque de personnel, les collectes de papiers et cartons ainsi que celles de PMC pourront être supprimées. "La situation va évoluer au jour le jour", prévient-on.

• Mon conjoint a de la fièvre, il tousse. Puis-je le soigner?

La règle n'a pas changé: en cas de maladie, téléphonez à votre médecin traitant. Seul celui-ci pourra vous aiguiller selon chaque situation particulière.

• Puis-je sortir pour promener mon chien?

Bien sûr, vous pouvez même vous faire accompagner d'un membre de votre famille vivant sous votre toit ou d'un ami. Respectez une distance raisonnable avec celui-ci. Les animaux ne représentent pas de danger: les coronavirus pouvant les toucher sont différents du Covid-19 et ne peuvent pas être transmis à l'homme.

• Ai-je besoin d’une autorisation pour me déplacer?

Non. En France, les citoyens ont besoin d'une autorisation pour indiquer qu'ils se rendent bien au travail, chez le médecin, etc. En Belgique, le système actuel du confinement est basé sur la confiance et la conscientisation du danger.

• Je m'ennuie, j'ai envie de lire. Où trouver un livre?

Les libraires sont ouverts, même le samedi désormais. Beaucoup proposent des livres en plus des journaux et magazines. Par contre, les bibliothèques sont fermées et le resteront au moins jusqu'au 5 avril. Mais les services de prêt de livres virtuels des bibliothèques publiques restent accessibles. Sur Lirtuel, vous pouvez vous inscrire de chez vous et recevoir un accès gratuit pour un mois. Les boîtes à livres sont totalement à déconseiller, vu le risque de transmission du virus. Les achats en ligne sur les e-boutiques habituelles restent bien sûr possibles.

• Les rendez-vous paramédicaux sont-ils maintenus?

Puis-je aller chez mon kiné? Les kinésithérapeutes n'ont pas reçu "de directive obligatoire", signale Yves Ralet, le secrétaire général de l’Union des kinésithérapeutes de Belgique. "Mais nous conseillons à nos membres d’arrêter tout traitement non urgent et non vital pour des pathologies 'courantes' afin de se consacrer aux patients ayant des problèmes respiratoires aigus et urgents." Il a donc été proposé aux kinés d’annuler leurs rendez-vous et de les reporter à plus tard. Mieux vaut donc prendre contact avec votre praticien en fonction de votre cas.

• J'avais rendez-vous pour passer mon permis de conduire. J'y vais?

Non, les centres d'examen sont fermés jusqu'au 5 avril. Votre rendez-vous sera reporté.

• Puis-je aller aux parcs à conteneurs?

Non, les parcs à conteneurs sont désormais fermés.

• J'habite en appartement... Puis-je utiliser ma voiture pour aller me promener en forêt?

Il n’est pas interdit de circuler en voiture si les mesures de protections et de "social distancing" sont respectées. Néanmoins, même si rien n’a été précisé concernant le moyen de transport, le gouvernement a limité les déplacements au strict nécessaire. Rouler en voiture inutilement pourrait donc être pénalisé à terme. Et puis, ne pas prendre la voiture, c’est aussi l’occasion de faire un petit geste pour l’environnement!

