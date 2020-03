Wilmès défend un instrument de dette anticrise

Face à une crise symétrique qui touche l'ensemble de l'Union et dont aucun État ne porte la responsabilité, la Première ministre belge Sophie Wilmès et huit autres dirigeants européens plaident dans une lettre au président du Conseil européen pour la création d'un instrument de dette anticrise, "émis par une institution européenne pour lever des fonds sur le marché sur la même base et au bénéfice de tous les États membres".