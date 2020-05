Wilmès reçue en deuxième session

Sur la forme d’abord. Le CNS du 24 avril avait tourné au fiasco en termes de communication. Cette fois, la Première ministre a pris le contre-pied : une réunion matinale, une conférence de presse courte, à une heure décente, annoncée à l’avance et avec un zeste d’auto-dérision ("pas de powerpoint aujourd’hui"). Le ton était à l’empathie ("la population a fait des efforts exceptionnels"), à l’appel à la responsabilité et au civisme ("on passe un contrat avec les citoyens") et même aux excuses ("la patience des citoyens n'aurait pas dû être mise à l'épreuve comme cela a été le cas, je le regrette"). Ce mea culpa est rare et il l'honore.